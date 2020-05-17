當年曾跟喬丹攜手拿下公牛第2次3連霸，隨後又到湖人跟布萊恩、歐尼爾完成2連霸的「5冠後衛」朗哈波，針對外界都拿喬丹和詹姆斯比較誰強誰弱，哈波認為這根本是錯誤的比較，而且這樣的比較方式，根本是在忽視喬丹防守能力！

「外界根本做了錯誤比較，當你看詹姆斯時，你考慮的是奧斯卡羅伯生或魔術強生這類球星，也就是能做一切的大後衛類型，」哈波說，「人們沒給喬丹應有肯定是他的防守，他是侵略性很強的防守球員，也是防守最好的得分後衛之一。」

哈波認為，外界幾乎都把焦點放在喬丹的強大進攻上面，卻忘記他也很會防守，「每一個人都在說喬丹的得分，但他的防守卻被忽略了，他是很棒的防守球員，所以我不會拿喬丹跟詹姆斯比較，我會把詹姆斯跟那些大後衛相提並論。」

事實上，正如哈波所說，喬丹生涯入選過9次NBA年度防守第一隊，更在1988年獲選年度防守球員，防守功力自然不在話下，反觀詹姆斯也入選過6次年度防守第一隊，但他整體球風確實跟喬丹不太一樣，尤其是在傳球助攻這個方面。

(中時 )