高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票倒數不到1個月，日前韓國瑜針對罷免一事首度表態，呼籲韓粉不要去投票。對此，民進黨立委林俊憲建議韓國瑜可辭職再補選，或許還有機會可保住高雄市長之位。

林俊憲在政論節目《新聞面對面》表示，如果韓國瑜被罷免掉，國民黨要推誰出來補選？可能沒有一個比韓國瑜更好的，「他辭職就可以來補選」。法律上規定，被罷免後不得再補選，但若是請辭，則可以補選。

如果接受罷免考驗，林俊憲認為，韓國瑜存活機率是0，但辭職再補選，過關的機率可能有百萬分之一，總比0大。

至於冷戰、熱戰，林俊憲說，韓國瑜是有選擇階段性的，一開始聽國民黨內勸冷處理，因大家知道罷免投票本質是仇恨動員，如果支持韓國瑜就在家不用出來投票，某種程度就是在幫助韓國瑜，降低整體投票率，而現在變成熱戰，轉為強硬地對付罷免團體，因他發現，冷戰階段罷免的熱度仍持續上升，「他身邊就是鷹派、鴿派在鬥」。

林俊憲坦言，若要補選國民黨必敗，等於是輸兩次，但如果韓國瑜辭職後再補選，就只輸一次，且補選正面迎戰，可以做回原來的韓國瑜，重現三山造勢。

日前韓國瑜公開呼籲支持者在當天不要去投票，並表示這將是他第一次，也是最後一次對罷免投票做出說明。韓粉感性喊話，「韓市長你說的算！」「看來韓市長他已經知道下一步了」、「永遠支持韓國瑜」，更號召監票，要陪韓國瑜一起度過危機。

(中時電子報)