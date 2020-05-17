大陸網紅周揚青經歷與羅志祥的分手風波後，她昨（16日）首度現身直播，大方曝光自己真實的一面，沒修圖的周揚青五官精緻、膚質細嫩，未P模樣絕美，就有網友留言勸周揚青別修圖了，對此，她也大方回應：「P圖是對你們的尊重」。

周揚青上月以千字分手文宣布與羅志祥9年情斷，並指控小豬約妹、私生活亂等4罪狀，讓羅志祥演藝事業面臨重大考驗。（圖／本報系資料照片）

周揚青上月以千字分手文宣布與羅志祥9年情斷，指控小豬約妹、私生活亂等4罪狀，事後羅志祥、愷樂皆發文向周揚青道歉默認指控，而恢復單身的周揚青寄情於工作，她昨登上網紅雪梨的直播拍賣，周揚青「原形」直接被播出，她五官精緻、膚質細嫩，根本是真人版洋娃娃！

網紅雪梨還驚呼周揚青「她沒有畫底妝，妳說氣不氣人！」周揚青則謙虛說自己最近曬黑了，網友都替周揚青走過情傷感到開心，而周揚青見到網上反應熱烈，事後也在微博小號（私人帳號）發文謝粉絲：「我愛你們！！」

就有網友留言勸周揚青別修圖了「這麼多年竟然是第一次看清楚你的樣子！！！比照片好看太多了吧 ？真的好好看啊！別P了」、「不要P圖啦寶貝！」、「本人比照片美十倍」，對此，周揚青則表示P圖是她的堅持「P圖是對你們的尊重」，還引發粉絲幽默回：「我不要你的尊重，我要你的侮辱」、「允許你不尊重我們」。

(中時電子報)