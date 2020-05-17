隨著連續9天0確診，「Jolin效應」也在信義區夜店發酵，上千名年青人疑似因悶太久，從昨晚到凌晨湧向台北市信義夜店狂high，但是卻連續發生3起集體鬥毆事件，整晚信義分局快打部隊疲於奔命，以優勢警力強力壓制酒客及鬧事者氣燄，押回分局偵辦，沒讓鬥毆事件擴大，也導致員警幾乎累趴。

9天0確診太high信義區夜店凌晨連3起鬥毆警強力壓制(戴志揚翻攝)

凌晨2點50分，值勤員警發現夜店周邊有散場酒客，因喝得爛醉醉，不斷對經過酒客叫囂，演變成互相對立聚集，雙方見拔弩張，幸好線上警力立刻到場驅散民眾，未演變成衝突。

凌晨3點多，又有林姓男子喝醉，和一群酒客發生衝突，竟當場持黑色小型摺疊刀想和對方理論，警方見狀強勢嚇止將林男壓制後，當場查扣刀械，並帶回派出所依社會秩序維護法偵辦；

但凌晨4點19分，三張犁派出所副所長帶班執行夜店守望勤務時，因見4名民眾糾紛爭吵，立即帶隊上前隔離雙方，過程中王姓民眾竟不服勸導，出手揮擊副所長臉頰，造成其左臉頰紅腫瘀青，警方一度拔槍喝止暴力攻擊，事後將王男壓在地上帶回偵辦，全案依刑法妨害公務及傷害罪嫌移送臺北地檢署偵辦。整晚信義分局警力幾乎全都出動，讓員警疲於奔命。

信義分局呼籲民眾平日在外活動應注意自身安全，飲酒切勿過量；遇糾紛事件應理性處置，千萬不可企圖以違法暴力方式解決。若發現不法人、事、物時，可撥打110向警方尋求協助。該分局並強調嚴正執法立場，將持續強力防制轄內各類不法犯罪，維護治安平穩。

(中時電子報)