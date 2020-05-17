新冠肺炎疫情重創觀光產業，民進黨台中市立委莊競程為台中大坑地區觀光發展發聲。他建議大坑能納入參山國家風景區範圍，以利爭取更多資源，活化地方觀光環境。對此，交通部政次黃玉霖表示，樂觀其成。

台中市北屯區、北區立委莊競程指出，台中大坑步道設施完善，尤其，9號步道，每逢假日登山客人潮多，不但成了台中市民的後花園，更吸引中部地區許多民眾前來登山、健行、休憩。

不過，其它1-10號步道，部分設施年久失修，希望可以利用前瞻建設計畫經費維護管理，提升步道整體美觀與服務品質，活化觀光。他建議，大坑納入參山國家風景區，以利爭取更多經費，活化地方資源。

交通部政次黃玉霖認為，大坑目前屬地方管理的綠帶，若能納入參山國家風景區管理處，將來會有比較足夠的資源，來做地方整體整合與配套。他說，已請風管處進行評估；至於觀光基礎建設，未來不只是硬體，也會在觀光轉型上投注更多資源，提升台灣的觀光環境。

莊競程強調，觀光產業是驅動經濟發展的重要引擎，這次疫情受創最重的就是觀光業，他建議，從國家整體發展高度，重新定位觀光發展的角色，尤其正當政府喊出2030年要讓觀光產業拚出「兆元」產值，國際觀光客要達到2000萬人次、國旅2.4億人次的目標之際，他希望透過下一期的前瞻計畫來重塑觀光產業，達成以「觀光立國」的發展願景與目標。

(中時 )