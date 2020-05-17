台灣文學之母鍾肇政辭世，準副總統賴清德今天表示，鍾老出身龍潭，是戰後第一代的本土文學家。「謝謝他留下一生的精彩，照亮台灣文壇，無私的風範，將永存大家心中」。
賴清德今天在臉書表示，我們最敬愛的台灣文學之母鍾肇政，在昨晚辭世，心中萬分不捨。鍾老是戰後第一代的本土文學家，創作出《魯冰花》、大河小說《濁流三部曲》等膾炙人口的作品。
最令他敬佩的是，在那個毫無本土語言生存空間的年代裡，鍾不只是自我創作，更為台灣文學拓荒，組織本土作家，讓荒蕪的台灣本土文壇日漸茁壯。
賴清德指出，他在擔任行政院長時，力推以「客家文學」元素打造成浪漫台三線的亮點，而龍潭就是領頭羊，他曾當面告訴鍾老「龍潭有如龍潭虎穴，必定是臥虎藏龍，而令人最敬重的龍就是鍾老」。如今，鍾老回歸主的懷抱，「謝謝他留下一生的精彩，照亮台灣文壇，無私的風範，將永存大家心中」。
(中時 )
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