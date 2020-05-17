面對美國新冠疫情嚴重現況，為了保護自己的懷孕妻子，爵士後衛英格利斯決定不去訓練場館練球，畢竟爵士身為這次NBA新冠疫情的「引爆點」，英格利斯不願前往爵士訓練場館也算情有可原，況且距離NBA本季復賽仍然遙遙無期！

眼見自己兩名爵士隊友，也就是戈貝爾、米契爾成為NBA前兩名確診新冠肺炎的球員，英格利斯當然不想讓自己和家人蒙受可能感染的風險，就算爵士已在12日就宣布開放訓練場館，提供球員分批前往獨自練球，但他仍不想冒險。

「很明顯地，我妻子懷孕是最大原因，這不值得，我有健身房，能夠自己去做所有訓練，」英格利斯表示，「雖從籃球角度來看，這樣訓練有點困難，但隨著我們逐漸了解疫情訊息，這讓決定變得容易，我沒辦法讓我的孩子與妻子冒險。」

至於NBA本季重新開打的看法，英格利斯說：「聯盟已經開始採取相關措施，所有人都在保持關注，我也在努力了解情況，且是很深入的了解，到了合適時間點，我會開始準備的，但我還需要更多能否參加比賽訊息，等到最後再做決定。」

(中時 )