肚皮流經血！她肚子長詭異肉團 醫驚：沒見過這麼大。(翻攝自youtube醫師好辣)

怪病「子宮內膜異位」竟讓肚皮每月來經血！一名媽媽剖腹產一年後，發現肚皮上的手術疤痕長出一小團肉、越長越大，醫師推測是剖腹時手術刀沾到內膜，讓內膜長到肚皮上，診斷為「內膜異位」，經兩次手術切除後又復發，甚至月經來時，肚皮和下面都會流血，必須用兩包衛生棉，且第三次長的肉團大到長達3公分寬，讓婦產科名醫鄭丞傑看了也驚訝不已。

高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心總監鄭丞傑在節目《醫師好辣》表示，曾收治一名「子宮內膜異位」的媽媽，肚皮上反覆長出1公分、2公分寬的小肉團，兩次手術切除後，過不到2年又長一顆更大的，讓鄭醫師看傻眼，對婦人說「你這一團我還沒見過這麼大的，已經3公分寬了，一般很少到這麼大。」

鄭丞傑說，更嚇人的是，婦人就醫時肚皮、私密處皆包著衛生棉，「她已經每個月肚皮也出血了，所以她變肚皮來月經，下面也來月經。」鄭猜測應該是異位內膜組織長得越來越靠近皮膚，才會變成這樣，只能再開刀切除，手術範圍由病灶再往外擴增1公分，以橢圓形切除肚皮上的內膜異位組織，幸好術後婦人持續追蹤三四年都沒再復發。

(中時電子報)