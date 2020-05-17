世界衛生大會（WHA）即將在明天展開，台灣仍未受邀參加。國民黨主席江啟臣強調參與國際組織與國際會議的重要性，並質疑蔡政府竟讓駐WTO代表懸缺超過8個月未派任，「爭取國際空間不該只求表面，只剩國內宣傳。」

江啟臣表示，WTO攸關我國對外經貿拓展工作，更是與全球各國互動的最佳國際場域。但蔡政府竟然可以讓駐WTO代表懸缺超過8個月未派任，副代表楊珍妮派任了卻不到任，讓駐處陷入群龍無首的狀態。

江啟臣並指出，更誇張的是，WTO代表團官網上的代理館長竟然還是已經調任馬來西亞公使的前副代表連玉蘋。口口聲聲說要爭取加入國際組織，對於形同經貿聯合國的WTO竟是如此輕忽，這是蔡政府重返國際舞台的外交政策？

江啟臣說，WTO與WHO同等重要，在全國上下期待參與WHO的同時，也請珍惜我們多年努力得來的WTO正式會員資格，這是絕對不能再失去的國際舞台。目前看來，我們要正式加入WHO仍舊是困難重重。

江啟臣認為朝野在國內可以激烈辯論、互相指責，但對於加入國際組織是國家一致的目標，我們必須團結。為了加入WHO，我也二次以在野黨主席的身分投書國際媒體，為2300萬的同胞發聲，呼籲國際社會支持台灣。

江啟臣表示，加入WHO是國人共同的目標，切勿捨近求遠，忽略積極參與及經營我們已經加入的國際組織，否則等同告訴國際社會我們「只想有參與之名」，此將嚴重不利我國持續爭取國際支持參與其他國際組織。「爭取國際空間不該只求表面、只剩國內宣傳！」

(中時 )