根據外媒報導，日前美國星巴克咖啡致信房東，希望能從6月1日起至少連續12個月減少房租，因為新冠疫情重創了星巴克在美國的銷售。星巴克首席財務官帕特．格里斯默（Pat Grismer）在4月曾表示，即使星巴克3、4月關閉了美國大約一半門店，租金卻保持原有水平。

此外，帕特．格里斯默還說，「我們正在與不同市場的房東進行談判，討論在當前環境下，什麼樣的租賃優惠在商業上可能是合理的。」

此前，星巴克表示，從5月3日開始，不再向那些身體健康卻不上班的員工支付工資，對於疫情期間不想冒險上班的員工將讓他們優先放假，對於上班的員工將每小時多付3美元工資，約新台幣90元，直到5月底。

由於疫情導致的門市關閉、營業時間減少和客戶流量下降，財報顯示，星巴克第2財季銷售額損失了9.15億美元，約新台幣274億元，收入減少了一半。

而星巴克CEO凱文．約翰遜（Kevin Johnson）5月4日曾說，將在6月初重新開放全美90％以上的門市。

(旺報 )