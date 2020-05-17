高雄市長韓國瑜上任一年半，積極推動路平專案，市府努力有目共睹，不少民眾看到平時行經道路變美、變平，都相當驚訝。不過，副市長葉匡時卻感嘆，中正路的人行道上，不到100公尺就有至少20個人孔蓋，感嘆高雄人似乎對醜陋難行的人行道已經習以為常。

葉匡時在臉書指出，中正路勞工博物館及中央健保署、高屏業務組兩棟大樓前的人行道，不到100公尺，居然有超過20個以上的人孔蓋，且人孔蓋旁的地磚破裂失修，「真不知是怎麼會形成這麼醜陋的人行路面？」

高雄市精華地區都這樣，那偏僻一點的地方更是不堪，葉匡時表示，相信任何人在高雄任何地方，隨便都可以找到這種有待維修的人行路面，但高雄人似乎對醜陋難行的人行道已經習以為常。

韓國瑜上任一年多，努力做路平、燈亮、水溝通的工作，還來不及全面整修的人行道，是另一個需要耐心不計繁瑣的長期基本工作，葉匡時想問，高雄人在意嗎？認為高雄人行道要全面維修。

網友表示，「真的！身為高雄人的我也搞不懂他們到底想怎樣！人生除錢、權外沒別的東西嗎？」「一條路需要這麼多水溝蓋？#看了也傻眼」、「高雄人惜福啊！謝謝韓市長及團隊，辛苦了」、「學校旁的人行道真的很需要整理，尤其學生們真的很容易在凹凸不平的人行道上摔倒。辛苦市府團隊，你們真的做得很好，加油！」

(中時電子報)