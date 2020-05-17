桃園1名男子被控4年前趁與就讀國小的外孫女同床共寢機會，將手伸進她內衣撫摸胸部猥褻，直到校護驚覺異狀，一再追問小女生才發現此事，報警提告。高院認定男子共猥褻外孫女66次，判刑4年，可上訴。

判決指出，現年62歲的男子，自2016年8至10月間，與當時年僅11歲的外孫女同寢，利用對方熟睡機會，將手伸進她內衣中撫摸胸部8次。另男子自2016年10月至2017年4月，以相同手法撫摸外孫女胸部58次。

2017年4月，因學校護士察覺有異，追問小女生後，女生才透露內情，校方通報桃園市家暴暨性侵害防治中心，並報警處理。

庭訊時，外公否認猥褻外孫女，辯稱他長期有喝酒的習慣，可能喝醉不小心碰到，之後改口推稱是外孫女抓他的手放在她的肚子上，還說外孫女從小說謊、偷竊，對她管教比較嚴格，她之前跟他要手機遭拒，可能因此誣賴他。

但被害人證稱，外公會在她睡覺時，用手摸她胸部，她被嚇醒，為了讓外公罷手就假裝翻身，因學校護士阿姨看她臉色不好，問她怎麼了，她才跟護士阿姨說出此事。法官不採信外公說法。

法官認為男子身為外祖父，應嚴守人倫分際，善盡保護及教養外孫女義務，卻一再利用對方熟睡之際，進行猥褻，加上他否認犯行，態度非佳，認定男子涉犯8個成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪、58個成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，應執行徒刑4年。男子上訴高院遭駁回，仍判刑4年，可上訴。

(中時 )