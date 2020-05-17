大陸知名經濟學家林毅夫15日表示，大陸有能力使下半年GDP增速達到15％，但並無實行超規模財政貨幣刺激政策的必要，因為要為明年留出政策空間。他也提及，為了達到全面建成小康社會、到2020年實現國內生產總值比2000年翻兩番的目標，大陸今年的GDP增速要達到5.6％，意味著下半年必須要達到15％的GDP增速。他預計二季度經濟僅出現緩慢復甦跡象，全面增長依賴於下半年。

林毅夫15日在《消費券的中國實踐》發布會上指出，下半年經濟增速若可達10%增長，全年經濟增速可達到3%，但與5.6%的增速目標仍有距離。林毅夫強調，並不是說沒有這個能力，他認為大陸的財政政策和貨幣政策還有很大空間。

目前新冠疫情發展無法預料，林毅夫說明年出現第二波疫情高峰期的可能性仍存在，因此應為明年留出政策空間。他說今年全球經濟增速預測僅為-3%，今年能達到3%的經濟增速，已經足足比全球經濟增速高出6個百分點，已經是非常了不起的成績。林毅夫說，將政策目標順延至明年實現完全是可以接受的。

此外，新冠疫情影響到需求面及供給面。林毅夫表示，不僅影響到農村，也影響到城市；不僅影響到國內，也影響到國際。除了傳統的基建項目之外，還應出臺保企業和保家庭的救濟政策。林說如果小微企業不能熬過去的話，會造成社會失業問題，以後經濟重建將非常困難。

(中時電子報)