立委何欣純日前實地到新光國中勘查運動場整建狀況。（馮惠宜攝）

台中太平區新光國中學生數達1327人，但球場地面凹陷不平表面破損以及籃球場周圍溝渠損壞已久，學生曾因此多次於籃球場滑倒，已嚴重影響學生在校活動，與民眾使用上的安全；為解決運動場地嚴重損壞卻苦無經費修繕的問題，立委何欣純要求教育部體育署儘速編列預算補助，教育部也迅速核定相關整建經費。

新光國中在民國85年建校，校齡超過20年，目前共有班級數：48班，學生人數：1327位，原有的體育設施200公尺跑道及跑道場中央兩面完整籃球場、兩面半場籃球場的周圍，水溝蓋、溝渠損壞已久，排水系統不良、球場地面凹陷不平表面破損…等等問題。

立委何欣純日前實地到新光國中勘查運動場整建狀況，表示為使全校師生有安全、健康的使用場地，避免發生意外傷害，進而提升教學品質，推廣體育運動；同時提升場地使用效率，已經為學校爭取到教育部補助，並確認核定經費補助，中央補助138萬元，地方政府配合款92萬元。並已於四月中招標發包出去，開始施作，最快7月可完工。

新光國小校長沈杏娟表示，該校非常重視體育課程，推廣體育及體育人才培育，多年前成立體育班，發展各項體育團隊，在長年努力下，經常在全國比賽中展露頭角，締造優良成績，近幾年更是積極承辦教育部普及化籃球比賽屯區賽事等多項運動賽事，她感謝何欣純了解原縣區的學校教育資源相對於缺乏，積極為學校爭取到籃球場地面及球場周邊排水系統工程的整修經費，造福新光國中全體師生。

(中時 )