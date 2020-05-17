大聯盟官方目前正與球員工會談判，希望球季能於7月4日美國國慶日開打，由於新冠肺炎疫情仍然嚴峻，每隊例行賽縮水、僅剩82場，且將關門進行，不開放觀眾進場。凡此均重創這項產值百億美元的職業運動，即使7月上旬順利上路，估計總損失仍將達到4成，約40億美元。

大聯盟估計，如果各隊閉門進行82場例行賽，平均每場比賽球員的薪資分配方面將減收64萬美元。且因球季縮水又沒有門票收入，球團的損失更大，估計30支球隊的營運今年都會陷入虧損。

其中又以洋基隊虧損最多，可達3.12億美元，接著依序是道奇隊的2.32億美元、大都會隊2.14億美元、小熊隊1.99億美元、紅襪隊1.88億美元，即使虧損最少的老虎隊也達到8400萬美元。

去年大聯盟收入來源39％是各地方主場營運，另有25％來自中央相關項目，22％是當地媒體，11％是贊助商和4％的其他收入。原預估今年總收入99.67億美元，總支出102.34億美元，包括球員薪酬43.66億美元，養老金和福利1.98億美元，簽約業餘人員5.37億美元，地方支出47.3億美元，大聯盟中央4.03億美元，如今比賽遲遲無法開打，虧損勢必擴大。

(中時 )