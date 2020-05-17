美國加州洛杉磯市中心昨（16）日晚間驚傳爆炸，數棟建築物起火，已知10名消防人員受傷，當局定調為「重大緊急事件」。

美國加州洛杉磯市中心昨（16）日晚間驚傳爆炸，數棟建築物起火，已知10名消防人員受傷，當局定調為「重大緊急事件」。

綜合哥倫比亞廣播公司洛杉磯分台（CBS Los Angeles）、洛杉磯第5台（KTLA）、美聯社報導，洛杉磯消防局表示，當地時間16日晚間6時30分左右，消防隊員正準備赴市中心小東京區東博伊德街（East Boyd Street）一棟一層樓建築救火時，現場突然傳出爆炸聲響。

消防局發言人普朗吉（Nicholas Prange）表示，消防人員進入建築時，原先並無任何異狀，一直到爆炸發生。

數棟建築物迅速陷入火海，現場畫面顯示，濃濃黑煙覆蓋整個區域，大火不斷自建築物中竄出。

洛杉磯消防局出動了230名消防隊員赴現場灌救，不過至少有10名消防隊員受傷。

當局於晚間7時左右將整起事件升級為「重大緊急事件」（a major emergency），不過15分鐘後，火勢已獲得控制。

目前尚不清楚爆炸及火災發生原因。美聯社指出，起初竄出火苗的建築隔壁是一間香菸及電子煙批發商。

文章來源：Fire, explosion in Los Angeles injures 10 firefighters

文章來源：Firefighters injured, multiple buildings on fire after explosion in downtown L.A.

文章來源：10 Firefighters Hurt After Explosion, Fire In Downtown Los Angeles

(中時電子報)

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