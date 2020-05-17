美國加州洛杉磯市中心昨（16）日晚間驚傳爆炸，數棟建築物起火，已知10名消防人員受傷，當局定調為「重大緊急事件」。

美國加州洛杉磯市中心昨（16）日晚間驚傳爆炸，數棟建築物起火，已知10名消防人員受傷，當局定調為「重大緊急事件」。

#BREAKING: Major fire in downtown LosAngeles, multiple buildings involved, at least 10 Firefighters injured.

Cause still unknown, fire department declared emergency. Let's pray for everyone involved @LivePDNation@LiveRescuNation. #LivePD



pic.twitter.com/jen8o99uY4 — Thomas D Bradley (@ThomasDBradley) May 17, 2020

綜合哥倫比亞廣播公司洛杉磯分台（CBS Los Angeles）、洛杉磯第5台（KTLA）、美聯社報導，洛杉磯消防局表示，當地時間16日晚間6時30分左右，消防隊員正準備赴市中心小東京區東博伊德街（East Boyd Street）一棟一層樓建築救火時，現場突然傳出爆炸聲響。

消防局發言人普朗吉（Nicholas Prange）表示，消防人員進入建築時，原先並無任何異狀，一直到爆炸發生。

數棟建築物迅速陷入火海，現場畫面顯示，濃濃黑煙覆蓋整個區域，大火不斷自建築物中竄出。

洛杉磯消防局出動了230名消防隊員赴現場灌救，不過至少有10名消防隊員受傷。

當局於晚間7時左右將整起事件升級為「重大緊急事件」（a major emergency），不過15分鐘後，火勢已獲得控制。

目前尚不清楚爆炸及火災發生原因。美聯社指出，起初竄出火苗的建築隔壁是一間香菸及電子煙批發商。

(中時電子報)