炎炎夏日，台灣人最愛喝手搖杯，不過有一名網友透過外送平台訂購卻踩到地雷，聲稱「喝一口就受不了！」最後甚至全部拿去倒掉，不過他事後決定反向操作，給店家「5顆星好評」，令人印象深刻的評語反而笑翻眾人。
這名網友在臉書【爆怨公社】發文「今天下午熊貓外送，點到很可怕的飲料，我們喝一口就受不了了，全部拿去倒掉，只好用真感情寫五星評論，這麼難喝不能只有我喝到」。原PO指出，他們三個人點了珍珠奶茶微糖微冰、脆梅綠茶微糖微冰、脆梅綠茶無糖微冰，結果最後三個人全部拿去倒掉。
不過由於該間手搖飲在平台上有4.6顆星的高評價，因此原PO決定反向操作，給了業者5顆星評價「這麼難喝不能只有我喝到」，並說「這邊的飲料調味非常有獨家特色，跟你過去喝過的飲料印象完全不同，你只要喝一口就能讓你體驗到人生跑馬燈，為生活帶來非常多樂趣。如果你經濟條件允許，可以嘗試看看這種獨特的味道…尤其是脆梅綠茶，真的只能喝一口，不能多喝喔！」
原PO令人「驚豔」的5星評價曝光後，笑翻一堆網友，紛紛跪求「哪家啦？」、「到底有多難喝」、「無法想像是什麼味道」、「那間啊，下次挑戰看看」，也有不少網友認同「雷不能只有我踩到的概念」、「要5顆才會有人踩雷啊！」、「好久沒看到這麼歡樂的抱怨了」、「想去朝聖Google 評價」。
(中時電子報)
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