蔡英文總統520就職典禮結束後，即將返民進黨中央交接黨主席，集政權、黨權於一身；班師回朝接下黨主席後，未來四年，「誰來接班」才是蔡主席最棘手的大問題。

進黨長期陷於派系分贓，蔡英文回任黨主席後，首要面對的就是5月24日黨職選舉、赦扁及全代會的中執、常委選舉；不過以蔡英文挾著8百多萬票的超級總統，只要有心，要解決派系問題不是難事。

解決派系問題 不是難事

黨內人士分析，上一屆中常委選舉，蔡英文人氣沒有這次高，卻也能以總統及黨主席雙重身分，透過當時黨祕書長洪耀福，還能把中常委「喬」到創下民進黨有史以來首次同額競選、各派系人人有獎。

這次蔡英文氣勢更旺，總統級的黨中央，將不再是卓榮泰時代的黨中央，黨祕書長換上她倚重的「雙耀」之一的林錫耀，林手握尚方寶劍處理派系問題，又有何難？

只要蔡願管 誰敢不買帳

外界認為，蔡英文接下黨主席後，首要面對的就是5月24日黨部主委等黨職改選、全代會中執、常委選舉，還有獨派頻頻施壓的赦扁問題。

黨政人士指出，蔡英文握有黨權又有政權，挾著8百萬票的總統光榮班師回朝，只要她想處理派系問題，誰不買帳；例如英系再不喜歡蘇貞昌，其他派系再不喜歡蘇嘉全，「但小英考量派系平衡，要讓他幹閣揆就讓他幹，讓他當府祕就讓他當，誰敢吭聲」。所以未來黨職選舉，蔡只要願意管，沒有處理不了的事。

想永續執政 先定於一尊

他說，反倒是後蔡英文時代，不再連任總統的蔡英文就要開始面對接班問題；光是新潮流就有鄭文燦及賴清德，正國會有林佳龍，還有敗部復活組的「大小Ｓ」蘇貞昌及蘇嘉全，總統接班人不是只有單純派系考量，而是放眼整個民進黨永續執政。

黨政人士表示，當年陳水扁要卸任前也是遇到「四大天王」之爭，除了扁自己涉案，謝長廷與蘇貞昌的謝蘇配堪稱「史上最同床異夢」的正副總統候選人組合，民進黨最後丟了政權，失去半壁江山，所以如何擺平黨內天王定於一尊，讓接班人順利產生，才是蔡英文未來4年最大考驗。

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(中時電子報)