柳營區公所在義士路太康綠色隧道封路舉辦採摘土芒果活動。（莊曜聰攝）

台南東山出身的企業家蘇敬宗（紅衣者），共捐出40萬元給北台南、南家扶中心。（莊曜聰攝）

體育署推出騎亮台灣、最讚亮點自行車路線，柳營區公所以柳營舊名「查畝營」提報「查畝營自行車道」，環狀路線全長約30公里，被列入候選的18條路線之一，也南市唯一入選的自行車道路線，今天在義士路太康綠隧封路辦活動，市長黃偉哲到場參與，也呼籲市民上網投票，把第一名留在台南。

查畝營自行車道經過全場4公里多的義士路太康綠色隧道，種植有1200株土芒果樹，17日上午9時起，區公所封閉單側車道，舉辦2020騎亮台灣、台南查畝營自行車道、採土檨仔樂活動，透過活動提醒民眾別忘參與線上投票，支持查畝營自行車道。

台南市長黃偉哲說，柳營區自行車道沿途景點多，好吃好玩的地方都有，現在參加票選暫居第一，但還有其他外縣市的自行車道急起直追，市民要把握機會，在21日前上網投票，把榮譽留在台南；黃偉哲也說，交通部要推防疫觀光旅遊，希望能多推薦台南景點，以彌補之前的損失。

柳營區近年來將綠色隧道的土芒果樹委外招標，並與承包人簽訂特別條款，結合公益活動，在特定路段與時間開放民眾採果，今年得標的是東山東原出身的企業家蘇敬宗，他原本各捐贈10萬元給北台南、南台南家扶，今天再加碼20萬元給北台南家扶，做公益不落人後。

(中時 )