江翠國中施心惟（右一） 、謝宜宸（右二）把握時間複習。（戴上容攝）

109年國中會考進入第二天，今天考科為自然、英文（閱讀），同學考完自然科表示，考題不難題型卻很活，「水肺潛水、竹筍出清、豆腐岩」全都入考題，整體來說觀念題多、計算題較少，70分鐘考試時間，多數同學50分鐘左右就完成試題。

江翠國中考生謝宜宸表示，自然科會考考題較模擬考簡單，寫起來手感很順，較多觀念考題，計算部分比較少，題目出現「水肺潛水、竹筍、豆腐岩」還有肺炎等，地科部分多考天文、氣象，對他來說答題時間很充裕，大約40分鐘就寫完了。

而謝宜宸父親謝文雄透過電訪表示，因疫情關係不能陪兒子應戰，心情有點小失落，早上以「男人的擊掌、撞拳」為他加油打氣，因天氣炎熱，有買現剖椰子為兒子降火。本來很擔心戴口罩恐影響考試，但平日學校模擬考就已經戴口罩應試，對新北市府、學校防疫措施都很安心。

另一位江翠國中考生施心惟表示，他大約50分鐘寫完，會考自然科考題和歷屆考題差異不大，模擬考反而比較艱澀，他覺得較難的考題是其中考「孟德爾基因法則」題目，以及最後一個題組關於「氫氰酸的濃度」稍微要想一下，令他意外的部分是考題沒有出到「電池」。

(中時 )