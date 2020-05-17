台中沙鹿單身女宿舍的女鞋遭怪客畫黑點做記號。（摘自Dcard）

口罩怪客夜闖單身女宿 畫鞋作記號引租客恐慌（民眾提供）

被害人針對黑點的排列位置，比對摩斯密碼竟然是「HI」，難道怪客是來打招呼？（摘自Dcard）

無奇不有！台中沙鹿出現一名畫鞋怪客，鎖定靜宜大學至弘光科技大學商圈的單身宿舍，專挑白色女鞋做5至7個黑點的記號，除了正面之外，大多出現在鞋側、鞋底。受害者多為女性，有人分析黑點的排列位置，與盲人點字不像，比對摩斯密碼竟然是「HI」，難道是來打招呼嗎？頓時背脊炸涼。

也有被害人在網路發文表示，3月中某一天她凌晨5點多睡不著醒過來，看到外面走廊燈的感應燈亮很久，一會兒熄掉，又亮一次。後來才知道別棟有人被畫鞋子，時間點巧合，她推測怪客當時從別棟樓梯畫完鞋子，又爬過來自己住的這一棟，對面女房客的鞋子就被畫了。

警方證實接獲楊姓社區主委報案表示，3月22日及5月7日社區有名戴口罩的男子闖入，多名學生鞋子遭人點鞋做記號。明秀派出所長林駿騏表示，經調閱監視器發現該男子第1次於3月22日疑似因房門未緊閉遭闖入點鞋，第2次於5月7日以磁扣感應未進入成功，因磁扣系統發報異常，才讓管理人員察覺。

林駿騏指出，本案除多名學生鞋子被男子做記號外，未造成其他物品損失、人員受傷，已建議社區委員增設監視錄影器，而男子涉及毀損及侵入住宅，將通知男子到案說明。

(中時 )