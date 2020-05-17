世界衛生大會（WHA）開議在即，除了眾多友邦支持之外，美國也邀請盟國力挺台灣參與WHO和WHA，給予大陸方面空前壓力。而陸方也出手反擊，施壓匈牙利反對台灣參與WHA。

大陸方面表示，大陸外長王毅15日與匈牙利、波士尼亞與赫塞哥維納和愛沙尼亞三國外長通話，三國都對大陸在疫情中的幫助表示感謝，其中，匈牙利外長西亞爾托（Péter Szijjártó）還向陸方回應，「匈牙利始終堅持一個中國原則，這是匈中關係的政治基礎，匈牙利不會支持台灣參與WHO或WHA」。但根據《南華早報》報導，匈牙利方面的紀錄中，卻並沒有提到台灣。

匈牙利向大陸示好，惹怒許多網友，紛紛在網路上留言痛罵，「匈奴人，先噓」、「匈奴韃子！！！」、「匈奴不意外」、「匈奴生番」、「匈奴就中國一部分呀， 有啥好奇怪的」、「不意外，匈奴後代被中國打怕了」。

(中時電子報)