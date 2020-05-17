高市民政局長曹桓榮與黃復興黨部成員的LINE對話遭截圖，他解釋，因支持者情緒很激動，他才想盡辦法安撫對方，希望降低衝突。（高雄市議員陳致中提供／林宏聰高雄傳真）

高市議員陳致中17日公布一張民政局長曹桓榮LINE訊息截圖，對話中曹解釋呼籲不投票是要「讓站出來的人有壓力，站出去投票就是要罷韓」，陳致中痛批，原來韓國瑜的目的就是要把支持罷免的市民標籤化；曹桓榮則解釋，這只是他私下安撫激動支持者的說法，目的是盡量降低衝突。

陳致中上午表示「韓國瑜出大絕來了」，並出示1張民政局長曹桓榮的LINE對話截圖，痛批曹為了護韓，濫用行政權力、違反行政中立，韓公開呼籲支持者不投票的真正理由，絕不是不對立、要低調，而是要把支持罷免的市民朋友標籤化、點油作記號。

陳致中說，曹桓榮在對話內還煽動韓粉去監票，有傳聞黑衣人也會去監視，甚至挺韓的里長會去作紀錄，「這就是故意製造寒蟬效應，讓市民心生畏懼、害怕被作記號、害怕被秋後算帳而可能放棄原本的投票」、「我們要嚴厲譴責這種無法無天的奧步，罷免結果交由市民決定，任何人任何黨無從置喙」。

曹桓榮坦承這是他傳給黃復興黨部支持者的訊息，但強調，由於挺韓支持者情緒非常激昂，對於是否出來投票仍有強烈意見，他只好盡力安撫，希望支持者像市長所說，外縣市好朋友不來高雄，尊重市民選務活動的選擇，彼此尊重不要對立，沒想到訊息內容被熱心的朋友截圖轉傳，因而外流。

(中時 )