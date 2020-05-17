中國姓氏數量相當多，已超越《百家姓》所能記載的範圍。不過，即使能被載入百家姓，有一些姓氏仍然是相當少見；比如說，「安」姓是一個比較少有的姓氏，人口也不算多，據統計，在大陸姓「安」的人只有9萬多人。

提到姓「安」的名人，大多數人可能會想到的是唐朝的大叛將安祿山。據史記載，安祿山並非是漢人，而是突厥人，也就是唐朝人口中所稱的「胡人」，因此，安祿山的「安」姓，應是突厥語發音轉譯而成，而非真的姓「安」，或許有人是因為安祿山的關係而姓「安」，但事實上，「安」姓可能源於更早時期。

那「安」姓到底怎麼來的呢？其實還是有跡可循。根據相關的歷史資料記載，漢朝的邊疆曾經有一個小國叫做安息國，位置相當於現在的伊朗，隨著人口遷徙，與漢人通婚，安息國人漸漸的融入中原王朝，並成為中華文化的一部分，距今已有2000多年。

不過，如果要融入中華文化，第一件事就是需要有個中文名，並且擁有姓氏，然而，取名字這件是一直以來就甚是困難，安息國人並沒有中原地區的祖籍，也不知從何取起，經過一番思考，最簡單的方法就是，用「安」這個字先作為自己族人的姓氏。

回顧安息國人遷入漢朝的那段時間，遷徙到漢朝的人員中，就有當時安息國家的太子，他給自己起的中文名叫做安清，據說，他後來把自己的皇位傳給了自己的叔叔，之後選擇出家當起了和尚，過起了雲遊四海的生活。

(旺報 )