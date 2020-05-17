就在外界謠傳不少球隊積極爭搶「字母哥」阿提托康波，尼克卻已提前宣告出局。根據《紐約郵報》記者伯曼爆料，由於尼克當年曾經相當輕視阿提托康波的哥哥薩納西斯，早就造成阿提托康波對於尼克高層心存不滿，也沒打算投奔尼克！

回顧2014年NBA選秀會，尼克用第51順位選來阿提托康波的哥哥薩納西斯，卻完全把他打入冷宮，只讓他打了兩場例行賽，平均上場不到3分鐘，擺明就是看衰薩納西斯的未來，如今薩納西斯加盟公鹿，卻在公鹿獲得更多應有尊重。

所以就算最近尼克高層大幅改組，知名經紀人里昂羅斯成為尼克新任總裁之後，就有不少交易傳聞產生，包含尼克打算吃下雷霆後衛保羅的「毒藥」合約，或爭搶溜馬後衛歐拉迪波，可惜尼克早已惡名昭彰，外界只在等待他們再鬧笑話。

比起尼克提前宣告無緣搶到阿提托康波，勇士爭搶字母哥的動作仍很積極，為了得償所願，勇士傳出就連威金斯、卓雷蒙格林等主力都被擺上交易檯面，就連熱火、暴龍、塞爾提克等隊也有意跟公鹿爭搶字母哥，看來這場搶人大戰將很激烈。

(中時 )