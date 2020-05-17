近期演藝圈劈腿、離婚事件層出不窮，《地球人請回答》也搭上此話題，18日晚間播出「真愛的手機不怕看！對方手機的秘密你敢看嗎？」主題，邀請藝人阿Ken、吳怡霈、大飛、林娜及12星座素人來賓大聊看另一半手機的經驗。其中有來賓落落大方表示不怕被檢查：「我把女友的臉設成Face ID，想看就直接拿去。」讓主持人胡瓜忍不住吐槽：「你是不是有兩支手機？」

吳怡霈透露自己在與某任男友交往期間，發現有女生傳「你是會出軌的人嗎？」的心理測驗給男友，她表示：「其實男生的回應才是關鍵！」沒想到男友回覆曖昧，雖然他表示對方只是小妹妹，愛玩心理測驗沒什麼，但還是被友人看到，男友的車在清晨六點時停在那女生家門口，劈腿行徑被當場抓包，「我覺得看男生手機這件事情，其實心臟要很大顆。不是有一句話說『如果你想跟這個男生分手就去看他的手機』，因為他們手機一定不會讓我們失望的！」

胡瓜(右)、小禎聯手主持《地球人請回答》。(中天綜合台提供)

胡瓜順勢調查在場男性來賓「若女友提出要看手機的要求是否會答應」，沒想到有18位來賓選擇給女友看，僅6位選擇不答應，同樣選擇「不給看」的藝人代表阿Ken及大飛怒喊：「欸！我們怎麼會是少數？我們兩個都沒在作形象了！」、「你們是在做口碑啊？」小禎傻眼直呼：「不是嘛！大家不講實話我們怎麼錄下去？」阿Ken表示手機裡常有一些開玩笑、垃圾話或說閒話的內容，這些都可能是引起吵架的原因，倒不如不給另一半看手機。吳怡霈當場反駁：「男生這邏輯很奇怪欸！如果你給我看不一定會吵架，但你現在不給我看就一定會吵架啊！」阿Ken回應：「不給你看吵的那個架絕對會比較小一點，給你看了，吵很大！」此話一出立刻引起全場女性公憤：「那表示一定有鬼啊！」

節目中每個議題都引起大家熱烈討論，胡瓜還辛辣追問：「如果你在女朋友手機裡發現有很多A片，裡面男主角都是條件很好、大到不行的那種，你可以接受嗎？」阿Ken表示看了後發現自己都比不上會無法接受，吳怡霈竟回：「那你為什麼不加油？」 讓阿Ken氣得怒吼：「有些是天生的！有些是練不來的！」《地球人請回答》中天綜合台每周一至周五晚間11點播出。

(中時 )