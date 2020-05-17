台北市楊姓男子2003年到2016年曾7次酒駕被逮，去年9月又「醉後上路」，在市區蛇行亂竄，被警方攔下逮捕，其酒測值高達1.58，台北地院一審判決他6個月有期徒刑，得易科罰金，檢方卻罕見上訴，認為此刑責實在太輕，高等法院最終他重判8個月有期徒刑，且不得易科罰金。

本刊調查，楊男曾多次酒駕，從2003年到2016年曾7次被逮捕，檢察官起初給予他緩起訴處分，但他死性不改、繼續違法，去年9月在饒河夜市狂喝酒9小時後再次被逮。

楊男當時已明顯意識不清，卻仍堅持騎機車回家，他一路蛇行、橫衝直撞，宛如行動凶器走在馬路上，所幸巡邏員警發現將他攔下，一靠近就聞到濃濃酒味，其酒測值高達1.58，訊後依公共危險罪嫌送辦。

台北地方法院一審審理時，考量楊男犯後態度良好，他更是家中經濟支柱，必須撫養雙親和孩子，最終判決他6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元、併科罰金7萬元。

檢方卻對此結果難以接受，罕見提出上訴，認為楊男不懂得珍惜機會，多次酒駕仍不悔改，高等法院日前再度審判，最終改判楊男8個月徒刑，不得易科罰金和上訴，楊男也必須服刑坐牢。

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(中時電子報)