娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！韓劇《夫妻的世界》昨晚播出大結局，果然真的如網友所料真的爛尾。周揚青大方以沒底妝登上直播，顏值超逆天。學霸正妹馮琪淯（小馮）嗆辣駁斥台大醫學系休學傳聞。尊龍近況曝光。中時電子報娛樂為您追下去。

有雷慎入！金喜愛、朴海俊與韓素希主演韓劇《夫妻的世界》(台譯：夫婦的世界)昨晚播出第16集大結局，果然真的如網友所料真的爛尾了，留下一個開放式結局讓觀眾氣昏頭，大罵根本是「瘋子的世界」！

大陸網紅周揚青與羅志祥(小豬)9年情斷，一封分手信不僅揭開羅志祥私下渣男一面，連唯一旗下女藝人愷樂(蝴蝶姐姐)也捲入風波，認了與羅志祥有不正當男女關係，在網上向周揚青道歉，神隱至今。恢復單身的周揚青，也試圖在事業上振作，今晚還特地以沒底妝的狀態在直播拍賣，大方曝光自己最真實的一面。

雄女學霸正妹馮琪淯（小馮）2018年以全校第一名考上台大醫學系，才貌雙全的表現讓她一舉在網路上爆紅，成為另類網紅。然而小馮人紅是非多，近日網路突然瘋傳她已從台大醫學系休學一事，對此，最近才開放社群帳號追蹤的她，也嗆辣回擊外界的流言蜚語。

最近經典電影《末代皇帝》在台灣修復重映，男主角尊龍也因此再掀討論，大眼挺鼻擁有帥氣外貌的他，比金城武還早被日媒封為「亞洲第一美男」，而關於他的身世也備受討論，據悉尊龍從小原本是孤兒，養母是上海人，尊龍有一段婚姻，只維持7年告吹，晚年尊龍選擇不再婚，身邊只有一隻愛犬和兩棵大樹陪伴。

(中時電子報)