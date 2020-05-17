「芳玲」，學生們都這麼叫她，似乎有點沒大沒小，卻又萬分親切。台中市中港高中老師蔡芳玲，從辦公室到教室，每天要走上好幾回，就連午餐時間也要跟學生一起吃，還會為幫學生打菜，被稱為「打菜媽」。她為學生全心全力的付出，最近被教育部選為教育家人物典範。

鐘聲響起，蔡芳玲擱下手邊正忙著的工作，起身走向教室，熟練地拿起菜夾、湯杓，一面幫學生打菜，一面東聊西聊起來，「打菜媽」的名號因此不脛而走；這，也是一種親近的展示。

吃飯、添菜、沒大沒小的亂聊，如家人般共聚的溫馨畫面，因著蔡芳玲，在升學壓力高張的教室裡，在孤僻、拒絕關心的慘綠少年們的生活中，每天如常上映。

蔡芳玲擔任教職23年，導師就當了22年。她說：「我是一個不喜歡複雜的人，成為導師，每天與孩子們近距離接觸，他們的單純影響了我，使我對教育工作總是充滿熱情，且熱力不減。」

中港高中由於位處偏鄉，學生的學習習慣與學習動機較為薄弱，因此蔡芳玲認為，學校應主動提供讓孩子安心的學習環境，家裡缺乏唸書環境或繳交不起晚自習費的孩子，皆可安心留校晚自習，蔡芳玲全程義務陪伴，讓學生在毫無經費負擔的顧慮下，安心學習。

「我們常說『學習低成就』，這句話往往窄化在課業成績的表現不夠理想上；但是，學業成績並不代表孩子的人生成績。」她希望打造一個讓孩子「安心失敗」的學習氛圍，「帶領孩子們參加發明展的過程，其實就在做這件事。」

對蔡芳玲來說，沒有所謂的「問題學生」，只有「有問題的」學生，這些在課業或生活上，甚至成長過程中遭遇困境的孩子，他們不見得會主動來到你面前尋求解答，他們需要時間以及足夠的愛與陪伴，才有可能打開心門。

所以蔡芳玲化身「打菜媽」，每天在孩子面前晃來晃去，便是為了等待一扇門的開啟，因為對她來說，「陪伴花開，是種幸福。」

(中時 )