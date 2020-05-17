新冠病毒疫情在全球持續擴散，台灣雖然防疫有成，但疫情效應衝擊經濟大環境，影響弱勢家庭收入，這些家庭的家長們為了維持日常生活開銷，較無餘力添購防疫用品及教導孩子衛教防疫知識，使孩子們暴露於較高的健康風險之中。滙豐銀行近日與台灣世界展望會合作「國內經濟弱勢家庭兒少健康防疫計畫」發放3800個「防疫健康包」外，更提供急難救助金，陪伴約250戶經濟陷入困境的弱勢家庭度過難關。

如家住台北的小丞（化名），父母皆因病無法工作，家中經濟困窘，一家三餐僅可簡單果腹，面對疫情來襲，家中實無採購防疫物品的額外費用，也因此當小丞家收到台灣世界展望會提供的「防疫健康包」時，感到相當開心與溫暖。而藉由社工員提供的衛教防疫宣導，也為小丞一家建立更完整、正確的防疫觀念知識。

而家住高雄的佳佳（化名），去年爸爸不幸過世後，家中經濟須仰賴親友暫時接濟，及靠奶奶偶爾擔任清潔工支應，生活上的入不敷出，使佳佳必須常以泡麵、吐司勉強溫飽，也讓奶奶心疼又自責。近期受疫情影響，奶奶的工作機會減少、收入銳減，若外出工作更小心翼翼，深怕帶病毒回家傳染給佳佳和哥哥、弟弟。台灣世界展望會為佳佳家適時提供的「防疫健康包」及急難救助金，協助佳佳維持基本生活、攝取足夠營養等；而在社工員配合防疫宣導單的說明中，也讓佳佳更了解新冠肺炎症狀、正確洗手方式，及如何維持個人與居家清潔等。

台灣世界展望會表示，防疫是一場漫長戰役，不僅仰賴全民齊心阻止病毒傳播，更需關心原已身處挑戰的家庭，恐因受疫情影響而更加弱勢的處境，才能一同挺過這場全球風暴。台灣世界展望會呼籲社會大眾一同關懷國內弱勢家庭在疫情衝擊下的迫切需求，一起為孩子提升防疫力，或捐款支持特殊景況家庭、急難家庭救助金。捐款可洽愛心服務專線：02-2175-1995或台灣世界展望會官網。

(中時 )