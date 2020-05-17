基督教芥菜種會於近日舉行「芥助網里長防疫培力宣導」，與來自全國11個縣市的里長分享社區如何降低疫情帶來的恐慌與擔憂，並提供緊急救助及紓困資源，期與里長攜手建構自助互助的防疫社區。

根據芥菜種會對合作里長進行的問卷調查，有53％的里長也是與一般民眾相同，經常或總是透過社群媒體網路和新聞得知政府的防疫資訊，62.8％的里長表示社區的防疫物資如口罩、消毒水等需求未被滿足；60.9％的里長希望村里內因疫情受影響的家庭能夠獲得協助。

因此，芥菜種會除了既有的夥伴教會，也將與40位里長合作，在第一波預計發出7000份「抗疫物資包」、500戶「弱勢家庭抗疫急難救助金」，每戶5000至1萬5000元不等，以及1000份「兒童待用餐」等，以提升社區防疫能量，並讓經濟受疫情影響的里民得以因應急迫需要。

芥菜種會執行長吳小萍表示，台灣疫情雖已趨緩，但仍要做好防疫工作、謹慎以對。如何建立社區安全照顧網絡，才能維持台灣現在的防疫成績？在中央流行疫情指揮中心已陸續放寬聚會人數限制後，應逐步恢復被中斷的社區支持系統，包含原住民的文化健康站、長者關懷據點、社區兒童課輔班、長者送餐等，在提供生活照護與身心健康服務的同時，也要做好社區防疫工作，並進而關心社區中因疫情影響的弱勢族群、失業者與自營商家們。

在重大災情救助有近三十年經驗，芥菜種會社區救助處處長全國成表示，資訊愈透明，愈能降低不必要的恐慌。台灣常見的颱風與地震等災後，例如風雨走向或是震後土石流，都屬人為可預測，災民只要遵守救災人員指示就可安全避災；然而這次疫情卻是人眼看不見的，更加深了民眾的不安與焦慮，因此在活動中分享正確的防疫知識，更正與破除疫情的迷思格外重要。

(中時 )