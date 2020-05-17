30歲泰國籍女子花花(化名)想念擔任導遊的台灣男友，以觀光名義來台後，在同鄉姐妹淘慫恿下瞞著男友下海兼差賣淫順便賺旅費，未料上班第一天就遭應召站成員輪流免費「試車」，事後逃離道另一家應召站，又連續遇上性變態下體慘遭弄傷，最後還被警方喬裝成嫖客破獲遣送回泰國。

據悉，花花在泰國時認識了台灣帶團導遊，兩人陷入熱戀，但男友未出團時，她因為思念男友，透過觀光名義來台，來台期間，男友也要上班，恰巧同鄉姊妹淘試探性問她要不要兼差下海，順便賺旅費和零用錢。

於是花花就趁著白天時間，前往應召站上班接客，未料才上班第一天，就遭到應召集團成員，輪流免費「試車」，讓她嚇得不敢再去上班，接著又被介紹到另一家應召站，但慘事又發生，接連劇上三名性變態客人，用變態手法將她下體弄傷，讓她生不如死。

更慘的是，當她忍痛接客時，卻又遇上喬裝成嫖客的警察，當場將她逮捕。她落網時大哭供稱，是經由友人介紹來台賣淫，每次向嫖客收費2000元，提供「全套」性服務，每次性交易僅能獲得1000元。花花還要求警方，因為是來台順便探視擔任導遊的男友，男友並不知道她賣淫，哀求警方不要告訴男友。經偵辦後，最後仍遭移民署遣送回國。

(中時電子報)