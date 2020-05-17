總統府驚傳電郵遭到駭客入侵，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌在四月會面時，準備討論內閣人事改組的文件遭竄改流出，總統府也已向警察局報案，整個案件目前進入偵查程序中。對此，「壯闊台灣」發起人吳怡農今(17)日深夜提出三大結構性問題，並憂心稱，駭客事件發生後，如果問還有多少機密遭洩漏「我不得不沈重地認為恐怕很多，只是還沒有公開」。

吳怡農曾任總統府國安會專委，他在臉書表示，目前看來這個事件波及程度限於政治與形象上的傷害。但如果確實涉及總統府電腦或系統的侵駭，絕對是對中央政府機關最深切的警惕，因為「這個行為路徑不但可被執行，而且透過駭客刻意公開，政府才得知、而不得不公開回應」。

對於國家機密遭到外洩，吳怡農指出過去四年，當政府不斷地倡導「資安即國安」，這些攻擊未被有效阻絕，甚至幾乎所有核心政府單位的資訊系統都曾被成功滲透，對此他也提出三大問題：第一，政府內部沒有專責單位及人員負責系統安全；第二，政府未對使用者建立安全規範並實施安全教育；最後一點則是政府機關之間沒有「跨部會內網」，他表示，政府機關若只是各行其事而沒有互通有無，並無法杜絕駭客入侵的問題。

吳怡農認為，存放國家最機敏資料的機制，應被當成核心問題來面對，危機就是轉機，這次事件是勇敢面對、徹底檢討、改善政府資安，落實「資安即國安」的機會。

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(中時電子報)