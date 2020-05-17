一名住在新北市八里的張姓男子，偷偷登入女友小花（化名）的臉書帳號，發現小花傳裸照給前男友，盛怒之下竟挑了一張下體照，後製輕薄馬賽克後，上傳到臉書社團「爆漿公社」，還嗆小花「再被我發現就是整本相簿，不馬賽克了」。高院審理後，認為張男觸犯散佈猥褻物、恐嚇罪、妨害電腦使用罪，合併應執行10月，得易科罰金30萬元。

判決書指出，張男於2017年10月，偷偷登入女友小花的臉書Messenger帳號，檢，發現她傳給前男友多張裸照，張男大怒，不但將所有裸照下載到自己的電腦存檔，更挑了一張小花下體照，加上輕薄馬賽克貼到臉書社團「爆漿公社」，之後截圖嗆小花：「我先丟一張無碼的到爆漿公社好了」、「今天先一張，在被我發現你騙我，是整本相簿」、「今天先一張，之後再被我發現，就是整本相簿，不馬賽克了」、「我先放國外的成人網站好了」、「我還有影片」等語。

小花心生畏懼報案，經過審理，高院認為張男雖然有馬賽克，但仍可以清楚看見畫面，未達安全隔絕程度，屬於散佈猥褻物；另外，張男截圖給小花，又接連傳了數封恐嚇性訊息，觸犯恐嚇罪；加上張男未經同意登錄女方臉書，觸犯妨害電腦使用罪。因此高院判張男犯下三罪，合併應執行10月，得易科罰金30萬元，除了妨害電腦使用罪可上訴，其餘確定。

(中時電子報)