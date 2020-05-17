名導演吳念真粉絲專頁擁有80萬粉絲，突然在一夕之間消失，他焦急的在私人臉書求救。網友也發現找不到粉專了，不然就是搜的但進不去，質疑是不是遭駭。

吳念真在私人臉書PO文求救。（圖／摘自臉書）

吳念真昨（16）日晚間突然在臉書求救，「我的粉絲頁好像被移除了，誰能幫我看一下是不是？」

網友驚呼「真的不見了...怎麼會這樣」、「天啊！好可怕怎麼會這樣」、「怎麼會！！！」，看了吳念真的PO文後，也紛紛搜尋粉絲專頁，發現真完全搜不到，有人則是搜到但點不進去，另有網友建議可向臉書申訴。

吳念真求助臉書好友，「正想問你怎麼回事，怎麼弄回來，如果弄不回來就算了」，友人問是否收到臉書官方信件，吳念真表示有。根據內容截圖，吳念真在5月16日下午7:41時（UTC+08）遭移除「吳念真」的管理者，且發生地點在印尼蘇門答臘的北乾巴魯，友人直言「是駭客！」已試著聯絡臉書公司的人，但還沒有回應。

吳念真求助臉書友人。（圖／摘自臉書）

(中時電子報)