名導演吳念真粉絲專頁擁有80萬粉絲，突然在一夕之間消失，他焦急的在私人臉書求救。網友也發現找不到粉專了，不然就是搜的但進不去，質疑是不是遭駭。
吳念真昨（16）日晚間突然在臉書求救，「我的粉絲頁好像被移除了，誰能幫我看一下是不是？」
網友驚呼「真的不見了...怎麼會這樣」、「天啊！好可怕怎麼會這樣」、「怎麼會！！！」，看了吳念真的PO文後，也紛紛搜尋粉絲專頁，發現真完全搜不到，有人則是搜到但點不進去，另有網友建議可向臉書申訴。
吳念真求助臉書好友，「正想問你怎麼回事，怎麼弄回來，如果弄不回來就算了」，友人問是否收到臉書官方信件，吳念真表示有。根據內容截圖，吳念真在5月16日下午7:41時（UTC+08）遭移除「吳念真」的管理者，且發生地點在印尼蘇門答臘的北乾巴魯，友人直言「是駭客！」已試著聯絡臉書公司的人，但還沒有回應。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。