警方封鎖現場，初步勘驗無明顯外力痕跡，死因還要報請檢方相驗釐清。（許家寧翻攝）

花蓮壽豐鄉白鮑溪一處農用工寮， 1名56歲的吳姓水電工為工寮配置水電管線，昨傍晚5時許被發身體僵硬，倒臥在2米半深的蓄水池，盧姓地主發現後趕緊通報警消到場，初步勘驗現場無明顯打鬥痕跡，詳細死因交由檢察官相驗釐清。

警方表示，16日下午約5點多，接獲民眾報案，指在壽豐鄉荖溪山區有民眾溺水，盧姓地主指出，委託吳男協助架設工寮水電管路，但不知道他何時上工，這幾天都有到工寮查看，都沒見到吳男，直到昨天傍晚再次巡視工寮時，才發現吳男車子。

因山區訊號不佳，盧男便立即下山打119報案，警消到場發現吳男已死亡多時，屍體呈現僵硬、無顯著外傷，初步勘查現場並無明顯外力痕跡，由於黃蜂颱風接近，壽豐山區連日有雨，懷疑工人可能施工過程中 地面濕滑，不慎跌落工寮旁的蓄水池。

現場吳男溺斃的蓄水池，主要用於灌溉農作物，長約5米、寬4米，大約2.5米深，當時池內水位約9分滿，四周皆為斜坡，警方通知家屬指認，經鑑識人員採證完畢後，同步報請花蓮地檢署相驗，進一步釐清詳細死因。

(中時 )