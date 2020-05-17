今天是「司法院釋字第748號解釋施行法」立法一週年的日子。取自蔡英文臉書

同婚立法通過滿一周年，蔡英文總統今天表示，這一年來，有許多同志朋友結婚，都會索取總統府的賀電，總統府也配合法律調整了賀電系統。「如果新人們希望能夠得到來自總統府的賀電，我很樂意給大家祝福」。只要有喜帖上網填寫資料，就可以申請。

蔡英文今天在臉書表示，今天是「司法院釋字第748號解釋施行法」立法一週年的日子。去年的今天，我們透過法律，讓每個人的愛都受到平等的保障。「一年過去了，大家想要守護的價值都依然存在，同時，我們也讓更多的人一起擁有幸福」。

她說，這一年來，有許多同志朋友結婚，都會索取總統府的賀電，我們也配合法律調整了賀電系統。只要點選「乙式」，申請人就會從「新郎、新娘」變成「新人、新人」。

蔡英文認為，這一個微小的更動，也代表了國家開始有很多重要的改變。這項法律通過後，也還有許多的配套措施需要調整，總統府也帶頭從這個小細節開始，讓社會慢慢地往更多元、開放的方向進步。

最近因為疫情的關係，辦婚禮的人變少了。她說，疫情趨緩後，如果新人們希望能夠得到來自總統府的賀電，「我很樂意給大家祝福。大家可以拍下喜帖，上網填寫資料，就可以申請」。文末也貼上申請的網站連結，並標註「國際不再恐同日」。

(中時 )