陽光臉書將今天首度曝光一支由7個國家以及37位傷友、家屬、專業人員跨國拍攝的影片，影片中各國的顏損者現身說法，表達自己對「臉部平權」的想法。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

儘管全球的COVID-19疫情仍嚴峻，但各國無不努力讓民眾生活能盡快回到正常軌道上。陽光基金會表示，今年台灣的臉部平權日及國際的臉部平權週皆以線上活動為主，FEI（國際臉部平權聯盟）與陽光臉書將今天首度曝光一支由7個國家以及37位傷友、家屬、專業人員跨國拍攝的影片，影片中各國的顏損者現身說法，表達自己對「臉部平權」的想法。

據陽光基金會「2016台灣民眾身體意象與經驗調查」：在台灣，每8個人就有1個人曾因外貌遭受不友善對待。陽光基金會執行長舒靜嫻表示，陽光傷病友在歷經受傷、疾病，回歸正常的生活之際，卻經常面臨社會『以貌取人』的困境，所以陽光積極推動『臉部平權』，希望營造友善環境，讓顏損朋友不再因為外觀遭受異樣眼光與不公平的對待。

參與此次拍攝的陽光傷友珮吟說，「社會通常會對顏損者另眼相待。」；黑色素痣傷友琪琪也說：「曾有大班的姊姊看到我身上的黑痣就說我是骯髒鬼，希望大家千萬別再這麼做。」

陽光基金會邀請大家轉發分享陽光臉書影片並Tag三位好友，與國際同步推廣臉部平權，讓國際看見台灣推動平權的力量，或是在國際臉部平權週期間，在臉書的大頭照上加上「臉部平權2020」的特效框，希望每個人可以「尊重」看待每個跟自己外表、想法、立場不一樣的人，因為任何人都可能在某個特定狀況下成為少數，當這種時刻來臨時，也希望能獲得尊重、理解，而非排擠。

(中時 )