高雄市長韓國瑜發出最後的穿雲箭，呼籲支持者6月6日不要到高雄投票。但幾天前國民黨立立院黨團，由總召林為洲、蔣萬安率團南下考察高雄，並面見韓國瑜。隨團的陳玉珍委員受訪時表示，韓市長投票蓋牌，不去正面對決，用監票代替投票是有其意義的。

立法院內政委員會召委陳玉珍和蔣萬安、葉毓蘭、林文瑞、林為洲、吳怡玎、鄭天財、李德維等8位立委到高雄考察。被問及對韓國瑜市政建設看法，陳玉珍說，立院黨團當然會盡全力支持韓國瑜，當天視察整體發展的感想是，韓國瑜應該繼續留下來把市長做好，繼續為高雄人服務。

陳玉珍接受挺韓平台專訪。(影/比特王出任務)

談到高雄發展，陳玉珍認為，政黨輪替是民主政治的常態，民進黨過去在高雄執政2、30年，但並沒有好好建設高雄，正是因為高雄人迫切想要改變，好不容易才盼到韓市長上台，「目前高市府也著重在水溝清淤，避免登革熱像菊市府那樣暴增幾萬例」，但因為中央政府因為是民進黨執政，所以有些政策未必能如願發展。

她也坦言，對於罷韓案，有很多支持韓的民眾、朋友，都跑來問她「到底現在要如何才能支持韓市長？」她說，黨團再跟市長討論過後，一致認為「要以監票代替投票，同時不投票，避免激化對立，宣揚高雄政績，不用去跟罷韓戰爭，正面對抗只會衝高罷韓聲勢」，至於「效果如何？」想必高雄人會審慎考慮。

(中時電子報)