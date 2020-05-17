世界衛生大會即將展開，台灣還是沒收到邀請。國民黨立院黨團今天表示「台灣人民有權參與WHA」，國民黨團也呼籲，民進黨政府應採取理性務實的作法，改善兩岸關係。「中國打壓」不該是兩岸在國際競爭中履履敗退的藉口與改善兩岸關係的障礙。

國民黨團表示，此次新冠肺炎防疫過程中官方及民間皆扮演重要的角色，同時也不應忽視民間自動自發的力量。全台民眾已從十七年前的SARS學到教訓，因此本次疫情之初就主動自我防護全力配合各項政策，產生令人滿意的成果。台灣社會樂於分享此次防疫作為，提供國際社會借鏡。

國民黨立院黨團支持各類NGO協助政府，參與國際社會對抗疾病、飢荒及貧困的工作，貢獻國際社會。國民黨團更樂見國際支持我國加入世界衛生組織(WHO)，同時在中華民國民間及政府長期努力下，國際社會也越來越重視台灣民眾的醫療人權。

國民黨團指出，國民黨執政時期曾成功參與世衛大會，關鍵在雙方保持善意的基礎下，兩岸政府間所創造的互動與彈性，驗證政治現實與基本人權同時兼顧的可能性。中共官方無法代表生活在台灣土地上的2360萬人，兩岸應求同存異，正視台灣參與國際社會的必要性及正當性。

國民黨團強調，馬政府時期與現在執政的民進黨政府以不同的方式爭取參與世衛大會，但結果卻大大不同。顯然兩岸關係才是重要關鍵，誰執政就必須為執政的政策負責，更不能辜負全台2360萬人希望實質有意義參與世衛組織的期待。

(中時 )