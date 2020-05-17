嘉義市長黃敏惠邀請大家來嘉觀星賞天文奇景。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠揪學生畫出對宇宙星空的想像，彩繪燈籠作裝置藝術。（嘉義市政府提供）

今年夏天最夯的天文奇景「日環食」就在嘉義，嘉義市政府將在北香湖公園作裝置藝術《滿天星空》，市長黃敏惠與學子一起彩繪燈籠，將掛滿天空形成星際風景，即日起至5月底下載「遊臺灣學英語」APP，可玩天文闖關活動。

6月21日日環食天文奇景的最佳觀賞地就在嘉義，新冠肺炎疫情防疫把大家都悶壞了，疫情趨緩，嘉義市政府積極籌辦天文觀光活動，教育處已發放燈籠到各校，由學子發揮對宇宙的想像及創意，繪製星空燈籠，每個燈籠就像一個獨特的星球，掛滿在北香湖公園，裝置成星際天空。

教育處長林立生說，即日起到5月底，嘉義市31所國中小學及幼兒園作為「天文闖關趣」的活動關卡，民眾下載「遊臺灣學英語」APP，親至31所學校，找到活動帆布，打開APP即可看見闖關塔，並開始闖關比賽，拿豐富的獎品。

勇媽市長黃敏惠率先到蘭潭國小，體驗闖關，她說，只要能夠通過20道關卡，即可獲得1次抽獎資格，完成31道關卡更有機會抱回價值約5000元的桌上型望遠鏡組合，裝上太陽濾鏡後即可用於直接觀測日環食，好玩又可拿獎喔！

活動詳情可上2020嘉義市日環食系列活動官網、臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )