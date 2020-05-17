時代力量立委邱顯智周五接受記者專訪回應，台灣目前紓困狀況，的確有「勞工繳稅沒的領，沒繳稅的爽爽領」的不公平分配問題。長期來說，台灣的稅制必須要檢討，檢視地下經濟收不到稅的問題。

記者提問，政府紓困及中低收入戶列管，長年來是採以稅追蹤，其中當然很多是家境困難，但也有不少「逃漏稅的也在領補助。」日前有些地方甚至傳出「開雙B跑車、戴鑽戒、拿名牌包的民眾也跑去申請紓困。」反而是一般納稅人被排除。政府的紓困措施，對誠實納稅的守法民眾是否公平？

比方說，計程車司機只要給車行靠行費，市場攤商只要付攤位租金，收取租金的房東、不開發票的餐飲店等等，很多自營業者明明過去都有賺錢，但都沒繳稅或是不實申報。在政府的紓困標準下，「搞不好都能領紓困補助」。

邱顯智回應，過去政府長期沒有針對資本利得採實質課稅。以這次紓困案為例，很多人實際上根本不需要。但因過去的稅制，導致主管機關無法檢視。結果讓不該紓困的人被紓困，使民眾感到不公平。有資本利得的人本就該繳稅，政府不該讓所有稅基落在受薪階層身上。

邱顯智說，台灣今天會搞成這樣子，是因為一開始各部會各行其政，結果變成交通部處理計程車、遊覽車司機，經濟部處理中小企業，到後面開始用職業類別區分，結果就變成四不像。

邱顯智過去也指出，現行法規沒有強制雇主通報無薪假，所以有多少勞工權益受影響，這些黑數政府根本查不出來。但對勞工來說，因為一直都乖乖繳稅，結果遇到紓困補助案，反而被排除在外，政府單位卻無人聞問。「勞動部只會跟你說會去稽查，然後就沒有然後了。」

邱顯智表示，長期以來地下經濟確實要去檢討，而紓困是受益性處分，不論是資本利得或是受薪階級所得，就是因為沒有充分的資訊，才造成現在的混亂。政府現在連誰要紓困都搞不清楚。必須要去改進。

(中時 )