骨骼是決定「身體年齡」的關鍵，到底該如何補充鈣質？許多不喜歡喝牛奶的人認為，可以用豆漿代替牛奶，不過醫師指出，其實豆漿的鈣質含量連牛奶的3分之1都不到！

不論男性或女性，老化都是從骨骼開始，日本骨科博士太田博明在「一天100秒，遠離骨質疏鬆」一書中指出，運動只是啟動回春機制的開關，最關鍵的源頭，還是食物的營養素。99%的鈣質會轉化成骨骼及牙齒，剩下的1%則被用來輔助心血管、神經及肌肉活動運作。

在醫師眼中，鈣質最高的食物還是牛奶，雖然有些人會用豆漿代替牛奶，但醫師表示，豆漿的鈣質含量連牛奶的3分之1都不到，只不過豆漿有另一個好處，就是富含大豆異黃酮。

太田博明在書中指出，富含鈣質食物包括牛奶、起司等乳製品，小魚乾、海藻、大豆與大豆製品，以及黃綠色蔬菜等，並舉例1杯200毫升的牛奶，就含有220毫克的鈣質，超過4分之1的每日必需量，因此是非常有效的補給源。

此外，醫師指出，針對福岡縣久山町1000位居民的追蹤調查發現，每天喝一杯牛奶以上，也可降低老年癡呆症風險；至於無法喝牛奶的人，則可以用起司或優格等乳製品來補充鈣質，再透過運動增強骨密度。

(中時電子報)