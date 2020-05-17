內閣改組，行政院長蘇貞昌陸續敲定教科文人事，其中客委會主委李永得接任文化部長，蘇揆考量其經營文化圈已久，並曾任公視總經理，期許能耕耘台灣文化。對此，自由作家洛杉基質疑，李過去的爭議包括穿拖鞋、半夜逛北車地下街，還不准警察查身份。他說，與鄭麗君相較，李永得有文化背景嗎？

洛杉基在臉書發文指出，520之後，原文化部長鄭麗君下台，由赫赫有名的李永得接任。他說過去「文化部」被譏為「文革部」，因為號稱文化部的鄭部長，配合民進黨的「轉型正義」政策，戮力抹黑、批鬥蔣介石，並百般設法將蔣介石的銅像，從學校、公署、紀念堂移除；企圖將深耕在台灣的中華文化，連根移除。

「與鄭麗君相較，李永得有文化背景嗎？就憑他的客家背景、老婆是立委邱議瑩，就有文化了？」洛杉基表示，李永得過去的爭議，包括穿拖鞋、半夜逛北車地下街，還不准警察查身份，就知道他是個多麼狂妄、沒有文化的人。他說一個深綠、思想極端的人，恐怕比前一任「文化部長」還走偏鋒。如果他都可以不鳥警察，那麼他要拆掉中正紀念堂，也就是一紙命令的功夫。

洛杉基說現在文化部不思如何讓中華文化在台灣發揚光大，卻找極端的非文化人來繼續台灣文化大革命。前任文化部長進行了「文革1.0」未能成功，現在換了新部長來進行進階版的「文革2.0」。

對此，有網友表示「不是高手不能到文化部，不是打手不能到文革部」、「這幾年臺灣的藝文界正在經歷一場浩劫」、「催毀文化」、「這種耍官威的還高升」、「文化部？嫌票太多」、「不看好」。

(中時電子報)