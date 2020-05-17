◎萬里繡球花海 首度開放

新北市萬里「高家繡球花園第三園區」近日盛開，萬里區公所找來知名藝人吳鳳、旅遊部落客「肉魯」拍影片行銷，區長粘雪琴帶著他們遊遍各大景點，見識萬里之美。粘雪琴表示，高家繡球花盛開期為5月至7月，占地達8000坪，壯觀至極，花況甚美，仿佛置身人間仙境。

◎盼人潮回流 白河蓮花節5月24日迎賓

木棉花季結束，時序也進入夏季，台南市白河區5月迎來蓮花季，白河區公所預計5月24日舉行蓮花節活動，今年因蓮花種植時間提早，近期遊客造訪白河，已可見蓮花綻放身影，連續幾個周末假期都吸引不少民眾前來賞蓮，白河區長蕭福清說，活動將安排民眾走向戶外，以小家庭形式在蓮田賞蓮、野餐，希望伴隨疫情趨緩，屆時能吸引更多人潮賞蓮。

◎沿海牡蠣產季報到 來嘉縣吃正對時

嘉義縣沿海牡蠣4月開始進入收成，今年氣候狀況良好，加上梅雨季延遲，使整體產量及品質提高，牡蠣長得碩大又肥美，目前產地價每台斤150元，比起上個月少10元；嘉義區漁會表示，現在牡蠣價格不貴，品質又好，是享用的好時機，未來若颱風來襲，產量大幅銳減，價格恐怕會上漲。

◎宜蘭迎遊客潮 夜間觀光吸睛

新冠肺炎疫情趨緩，激發民眾出遊興致，宜蘭縣16日湧入大批遊客，近來暴紅的抹茶山及鄰近五峰旗風景區，不到上午9時就啟動流量管制，清水地熱也在中午11時因停車數達到50％管制。縣府開始準備迎接疫情後更大遊客潮，預計暑假推出夜間觀光活動，讓宜蘭仲夏夜更精彩。

◎啖海鮮 數星星 新北嗨漁港 休閒新選擇

新北市改造舊漁港，推動「嗨漁港」計畫，透過改善漁港環境，結合在地特色打造觀光休閒園區，除下罟子漁港，接下來富基漁港、深澳漁港與和美漁港都將陸續完成，盼新北市28特色漁港成為民眾休閒新選擇。

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(中時電子報)