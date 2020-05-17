鉅陞建設總經理褚學忠表示，建案都會針對城市人文、基地特色、住戶對象量身訂製，打造有感建築。（盧金足攝）

台灣大道是台中市主要交通動脈，也是大台中的門戶，位在台灣大道的建案坐擁地利優勢，房市行情燙金，選地眼光精準的鉅陞建設總經理褚學忠，選在台灣大道推出新建案「東方博舍」，他強調，想進駐台灣大道房地產的門檻動輒三、四千萬，特別規畫飯店級精品豪宅，親民房價市場接受度高，減少購屋壓力。

褚學忠表示，鉅陞建設從雙北、桃園一路跨足到台中，他在思考到底能夠提供那種不一樣的建築？還有什麼不一樣的服務？讓大台中消費者有不一樣的選擇，到台中開發建案版圖，用最熱誠、最誠懇的態度與消費者溝通，品牌力創造更多競爭力。

「東方博舍」主打以小坪數做到豪宅規格，精緻程度不只是家，還以超越飯店為目標，褚學忠說，台中是中台灣重鎮，建案選擇在市區精華地段，選地哲學重視整個區塊發展性，攸關客戶能不能接受主因，當重畫區有的已站上四字頭房價，市區交通方便，生活機能成熟，對客戶的選擇性更具吸引力，規畫時做出差異化，總價在購屋者可以接受情況之下，建案就能獲客戶肯定。

他也透露，買這塊位在台灣大道與公益路的黃金角地，看好在市區發展最快的地方，而且土地稀有珍貴，透過不一樣的建築，讓整個城市，尤其是在台灣大道上，成為台中重要位置，賦予不一樣的新生命。

海悅國際開發總經理王俊傑指出，站在購屋者立場與思維，蓋出優質的房子，而且要讓客戶買得起，「台中的未來，我覺得台中人一定會以這塊土地為榮！」因為吸納台灣最精華的產業聚落、人文氣息、生活涵養都在台中。

鉅陞建設由一群在台灣房地產界專研二十年以上建築人組成，褚學忠以自己從土地開發到產品規畫經驗表示，針對城市人文、基地特色、住戶對象量身訂製，整合功能、服務到軟體，在機能空間的研發上打造有感建築。

「東方博舍」是繼「敦富花園」之後，鉅陞建設在台中第二件作品，位於台灣大道與公益路正黃金角地，連接草悟道生活圈，以家與飯店之間的概念，規畫十七到廿八坪產品，打造新東方建築地標。

王俊傑強調，全球國際都市城區紛紛再生，台中市打造綠空鐵道軸線，啟動站前都心再生鑰匙，從火車站，由西往東發展，和所有國際城市一樣，歷史軌跡由以前的城心往外幅射再重返城心，公益路的草悟道為市中心亮點，緊臨綠園道、誠品生活圈、科博館、國家美術館，被視為台中市是最佳生活環境。

褚學忠表示，鉅陞建築規畫團隊特別前往大陸四川取經，借鏡亞洲剛獲最佳設計酒店大獎的國際精品飯店成都「博舍」，「博舍」是結合東方人文古蹟及現代新建築意象外觀，成為城市歷史人文與未來當代最美建築。

「東方博舍」位於台中市正核心，以傳承城市文化、結合國際當代設計、融合街廓公共藝術，表現傳統美學為出發，凸顯東方山水語彙為意象，串接空中跳島陽台，營造有如山水畫的疊韻幽遠，公設與景觀表現新東方元素，躍升台灣大道與公益路交會軸心地標焦點。

(中時 )