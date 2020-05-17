高球球王麥克羅伊(Rory McIlroy)最近表示他對美國總統川普(Donald Trump)的防疫政策非常失望，「跟他打球不代表我同意他的做法，事實上我完全不認同的他每一項政策。」他因此拒絕再和川普打小白球了。

麥克羅伊在The McKellar的廣播節目上說，川普是個很有魅力的人，但他無法苟同川普把新冠疫情當成政治工具。「他把疫情政治化，做為自我宣傳的手段，他吹噓做了世界最多的新冠肺炎檢測，搞得好像是一種競賽。」

對於川普強硬的手段，麥克羅伊說：「領袖不該是這樣的，你需要一點交涉技巧，特別是這種時候，我在他身上完全看不到。」

川普的爭議包括應變不足、推卸防疫責任、鬥爭世衛、挑動排華，還隨口建議大家施打消毒劑。麥克羅伊不是美國人，他也不想和川普扯上關係，「聽到我這些話之後我不確定他是否還會想跟我打球，反正我不會了。」

兩人前次打球是在2017年。川普之後多次跟職業運動員對槓，他似乎樂此不疲，有些球員也以抵制他為樂，他當政至今已有多支冠軍球隊拒訪白宮。

(中時電子報)