新北市長侯友宜展示新北市自製的「新北市政府受理、審查、發放『擴大急難紓困』標準作業手冊」。（王揚傑攝）

中央擴大急難紓困方案累壞地方基層公務員，新北市政府自製「新北市政府受理、審查、發放『擴大急難紓困』標準作業手冊」，送交29個區公所，讓第一線人員有所依據，加速審核申請案件，市府表示，已有台南市、台中市、台東縣、新竹縣市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、屏東縣、嘉義縣、南投縣共11個縣市，向新北市索取手冊。

侯友宜今（17）日上午至中和區公所慰勞公所同仁時，再向中央發難，指中央從公布急難紓困開放申請，因程序繁瑣、配套不足，讓第一線同仁無所適從，不知如何作業，他向同仁說，「從寬認定、資料從簡、從速發放」，同仁很努力達成任務，但中央又發布一道命令，地方只要快速收件，「中央審核，地方免責」，新北尊重中央指示，將9000多件送交中央審核，中央看到這麼多件，無從審核起，經過他與衛福部長陳時中溝通，地方願扛起責任，「本是同根，希望結果同達成」，案子再回到基層同仁身上。

侯友宜語帶抱怨說，開放申請10天來，基層同仁甚至加班到凌晨2、3點，就是為解決民眾痛苦，過程中一直向中央反映，一定要有標準作業流程，但講了10天，中央完全沒有標準手冊出來，所以我們自己來，區公所、社會局第一線的同仁研究出一套紓困作業手冊，把所有問題寫得非常清楚。

侯友宜說，有這本「葵花寶典」，新北市在審核的速度變很快，手冊在周五印好，周六發送下去，周五審了1100多件，昨天審了2777件，目前新北市共審過6622件，金額9600多萬，新北市絕對是審最多件數、核最多金額的縣市。

(中時 )