總統府驚傳遭駭客入侵，隨後坊間也出現所謂的「密件」、繪聲繪影指射綠營內部派系鬥爭。對此，國民黨立委洪孟楷認為，即使流出的「密件」確如總統府指稱的臆測捏造，但總統府電子郵件信箱確已被入侵，這是非常嚴重的國安問題，總統府及國安單位必須查明此事，給國人一個交代。此外，他也憂心「空穴不來風」，畢竟有心人若要捏造指射，何必大費周章駭入總統府？全案不能排除是綠營自己人「窩裡反」可能性，希望民進黨認真調查，不是僅要求外界不要討論。

國民黨立委洪孟楷指出，他在立院質詢時就曾提醒國安單位，520總統就職是大事，在此之前要嚴防任何來自網路的資安惡意攻擊，但現在府方證實遭駭，也代表國安出現漏洞，由於資安就是國安，他認為國安單位難辭其咎，不僅應出面說明原委，更要有人負責。

此外，他也認為，坊間已出現所謂的「遭駭密件」，繪聲繪影爆料綠營內部派系鬥爭，總統府雖強烈否認、指內容臆測捏造，但外界也有質疑，如果要捏造臆測、何須大費周章冒著被逮的風險駭進總統府？會不會有綠營「自己人」故意藉此對外放消息進行鬥爭？洪孟楷認為，雖然坊間取得的密件內容是否捏造，只有被指射的當事人心中最清楚，但是此案已凸顯隨著蔡總統將在520宣布第二任期正式開始，民進黨內部派系鬥爭也越來越激烈，對國家絕非好事。

台灣玉山科技協會祕書長、前立委許毓仁接受媒體採訪時則表示，此事不能排除有內鬼洩漏資料的可能性，現在看起來比較算是政治上的陰謀。他推測，此次駭客入侵，可能源自內鬼洩漏資料，或駭客組織與國內某些團體合作，才有辦法只發給部分媒體。由於一般駭客通常是癱瘓資料庫來進行勒索，因此這波駭客攻擊比較算是政治上的陰謀，而且還明確點名各部會人事提名，感覺比較像是內鬼。許毓仁抨擊，2017年我國訂立《資通安全管理法》時，他就大力疾呼給予各部門單位足夠的資安預算，但蔡政府至今仍不重視資安問題，只是做表面功夫而已。

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(中時電子報)