YouTuber滴妹手搖品牌「再睡5分鐘」本月10日開幕，吸引大批人潮前往排隊購買，哥哥阿滴也帶著一家人前往完整記錄這一天的過程，沒想到卻被眼尖網友發現行車期間多次出現危險行為，意外掀起討論。

阿滴與滴嬤未繫安全帶。 （圖／翻攝自阿滴日常YouTube）

阿滴11日在副頻道「阿滴日常」上傳「再睡5分鐘開幕日完整記錄!」影片一開場，阿滴全家人坐在車內，前往滴妹飲料店捧場。只見阿滴剛說完開場白，包含駕駛滴爸車內4人都舉起手鼓掌，接著阿滴指導滴嬤用他的招牌用語「What’s up」開場，卻也被發現行車片段長達4分12秒，坐在後座的祖孫倆都未繫上安全帶。

根據北市政府交通局「小型車後座繫安全帶法令」條例，自101年2月1日起，一般成人於一般道路後座乘客未繫安全帶，可對駕駛處新台幣1500元罰鍰。粉絲雖然樂見偶像副業有成，但見阿滴觸犯法規仍不自知，也忍不住留言提醒「恭喜滴妹，本週去試試。 搭乘汽車，記得繫安全帶」、「開車、搭車該繫上安全帶請繫上安全帶，保護自己也保護家人。」

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(中時電子報)